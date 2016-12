Construtora investirá mais de R$ 200 mil na troca do gramado do Allianz Parque

Perto do adeus

O gramado do Allianz Parque, muito criticado pelo Palmeiras na reta final do último Campeonato Brasileiro, será totalmente trocado pela WTorre. A construtora diz que vai investir mais de R$ 200 mil na reforma, que começou nesta quinta-feira. Não está programado nenhum novo evento no gramado até o começo de fevereiro, justamente para que a nova grama fique bem fixa.

A grama antiga está sendo removida por uma máquina desenvolvida especialmente para executar este trabalho sem prejudicar o nivelamento do campo. O novo plantio vai começar na próxima terça-feira.

O tipo de grama que será plantada é a Bermuda Tifgrand, uma espécie que possui alta resistência em áreas sombreadas — caso de parte do campo do Palmeiras que fica abaixo da cobertura — e rápida recuperação, tendo como principal característica o crescimento lateral intenso.

A promessa é de que o gramado da arena estará 100% para a estreia do Palmeiras no Paulistão, no dia 5 de fevereiro, diante do Botafogo de Ribeirão Preto.