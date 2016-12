Sheik confirma saída do Flamengo e garante: "Coisa boa pela frente"

"Projeto novo"

Após um jogo beneficente em Uberlândia, na última segunda-feira, Emerson Sheik confirmou o que já era esperado: não seguirá no Flamengo em 2017. Prestes a encerrar seu vínculo, que vai até o dia 31, o atacante indicou seu futuro, sem entrar em detalhes.

— O Flamengo passou, né? Foi um 2016 difícil para mim. Treinei muito e joguei pouco. Mas 2017 promete. Projeto novo, coisa boa pela frente. Certamente vou dar o melhor, como em todos os clubes em que eu passei. Meu contrato com o Flamengo termina dia 31 agora. Não teve uma renovação. Fica também o meu agradecimento ao clube e ao torcedor flamenguista, que tem um carinho todo especial comigo. Mas vida que segue. É um clube grande, que certamente vai brigar por títulos — afirmou, em entrevista ao SporTV, respondendo ainda com "surpresa" quando questionado sobre a cidade do novo clube.

Este será o fim da segunda passagem de Sheik no Flamengo. Nesta temporada, o jogador de 38 anos atuou em 30 das 68 partidas do time, marcando apenas seis gols.