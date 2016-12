Técnico há mais tempo no cargo na Série A, Dorival critica demissões de colegas

Rotatividade

Dorival Júnior está há um ano e meio no comando do Santos. Mas, com a alta rotatividade de treinadores no futebol brasileiro, já é o técnico mais longevo entre os 20 clubes da Série A do Brasileirão. Em entrevista à Rádio Globo, ele contestou o planejamento dos clubes nacionais e criticou as constantes demissões.

— Não fico satisfeito em ser o técnico com maior tempo no cargo. Cometemos o mesmo erro no futebol brasileiro, mesmo depois do que aconteceu na Copa do Mundo de 2014. Ainda colocam toda a culpa no treinador — avaliou.

Para Dorival, o maior mérito de seu trabalho atual no Santos foi conseguir manter a regularidade do time, mesmo com vários desfalques por convocações.

— O Santos fez um ano muito regular, principalmente se formos pensar que tivemos que mudar muito o time, ora por convocações para a Seleção, ora por lesões. Acho que hoje o torcedor tem confiança no time e não tenho dúvidas que estamos preparados para buscar algo ainda melhor — acrescentou.

Dorival é um técnico com muita rodagem no futebol brasileiro. Técnico desde 2002, tem passagens por Ferroviária, Figueirense, Fortaleza, Criciúma, Juventude, Sport, Avaí, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba, Vasco, Santos, Atlético-MG, Inter, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Ele voltou à Vila Belmiro em julho de 2015.