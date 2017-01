Árbitros da Conmebol passarão por pré-temporada no Paraguai

Preparação

Não são apenas os clubes da América do Sul que estão no enfoque da evolução do futebol no continente e uma iniciativa da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) demonstra claramente isso.



De acordo com informações que foram divulgadas pelo site oficial da entidade máxima do futebol sul-americano, a partir do dia 17 de janeiro cerca de 70 árbitros que fazem parte dos 10 países integrantes da Conmebol se reunirão durante cinco dias em uma espécie de "pré-temporada" de preparação física e técnica a ser realizada na cidade de Assunção, no Paraguai.

O principal objetivo da organização é melhorar a qualidade da tão contestada arbitragem nas principais competições locais (Copa Libertadores e Copa Sul-Americana) e também no próximo Sul-Americano Sub-20 que será realizado no Equador.

Os critérios que serão aplicados nessa pré-temporada serão os mesmos que, inclusive, fazem parte do regimento da FIFA para a instrução dos árbitros por todo o planeta, padronizando os mesmos ensinamentos a todos os profissionais da arbitragem de todo o planeta bola.

Além desse recurso, a Confederação Sul-Americana de Futebol ainda oferecerá um prêmio para o trio de arbitragem que apresentar o melhor desempenho em toda a temporada de 2017.

