Carlos César exalta Roger Machado: "Aulas de futebol"

Elogios

O treinador Roger Machado e o elenco do Atlético-MG estão em lua-de-mel. Pelo menos é o que garante o lateral-direito do Galo, Carlos César. O camisa 19 exaltou o trabalho do técnico recém-chegado e apontou que Roger tem "dado aulas de futebol" aos comandados.

Carlos também comentou que os atletas estão com mais autoestima após o início dos trabalhos de Roger, há pouco mais de uma semana.

Leia mais:

— Estamos tendo aulas de futebol, além dos treinamentos. Todo dia tem trabalho diferente. O treinador está motivado, quer mostrar algo novo. Os jogadores que gostam de trabalhar se sentem bem, querem mostrar seu trabalho e conquistar espaço. Quando você tem esperança de evolução, sua autoestima aumenta. Os treinamentos estão cada dia melhores — comentou Carlos César.

De acordo com o ala, a principal característica que diferencia Roger Machado dos demais é a presença no campo. Ele sai da teoria e mostra na prática o que deseja dos jogadores.

— O Roger corre bastante. É um treinador muito ativo. Isso é muito bom, ele mantém o fogo aceso com a dinâmica do treinamento. No fim, ele disse que a gente tinha que acelerar, não podia descansar muito. É bom, só vai nos proporcionar melhora dentro de campo, para ser um time compacto, aliando a nossa qualidade técnica — completou.

Por fim, o jogador que tem luta por espaço com Patric e Marcos Rocha vibrou com as oportunidades recebidas ao longo da temporada. Isso porque Marcos sofreu muito com lesões, abrindo mais oportunidade para Carlos atuar. Ao todo foram 43 jogos e dois gols.

— Tive um ano muito bom, produtivo. Pude mostrar minhas qualidades dentro de campo, com a equipe, tive momentos bons, aproveitei a oportunidade. Neste ano quero aproveitar o nosso excelente treinador ao máximo. Quero e tenho que mostrar mais para ter novas chances no time — finalizou.