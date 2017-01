Flamengo confirma a contratação do volante Rômulo

Oficial

Horas após o Spartak Moscou-RUS anunciar, por meio de seu site oficial, a rescisão de contrato com Rômulo, o Flamengo aproveitou o embalo e oficializou a chegada do volante à Gávea. O jogador é o terceiro reforço do clube para esta temporada. Conca e Miguel Trauco são as outras caras novas para 2017.

No início da semana, o preparador físico do volante, Cleojones Cearense, já havia indicado em uma rede social que o jogador estava indo para o Flamengo.

Leia mais:

Neymar comenta em foto de Bruna Marquezine: "Minha esposa"

Mercado da bola: as novidades desta quinta no futebol brasileiro

Vasco cai e Botafogo toma susto. Veja como foi a quinta-feira na Copinha

Natural de Picos-PI, Rômulo foi revelado pelo Porto de Caruaru. Ele ganhou destaque nacional atuando pelo Vasco, onde se tornou um dos destaques do time e acabou campeão da Copa do Brasil de 2011. O volante também disputou a Olimpíada de Londres, em 2012, e teve passagem pela Seleção Brasileira principal.