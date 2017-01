Palmeiras adquire percentual restante dos direitos de Dudu

Negociação

O Palmeiras pagou 3 milhões de euros (R$ 10,1 milhões na atual cotação) no fim de 2016 para adquirir os 50% dos direitos econômicos de Dudu vinculados ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Ao contratá-lo, em 2015, o clube já tinha comprado a outra metade, e portanto agora tem 100% dos direitos do camisa 7.

Isto significa que, em uma futura venda, o Verdão ficará com todo o valor da transferência. O contrato de Dudu é válido até o fim de 2018, e a princípio o Palmeiras teria até lá para comprar esta última fatia. Só que, por contrato, se recusasse alguma proposta, como fez com a investida da China, no ano passado, teria de adquirir até dezembro a parte do Dínamo.

Ao todo, Dudu custou ao Palmeiras 6 milhões de euros, e nesta semana completou dois anos de clube. Capitão no título brasileiro e também decisivo na conquista da Copa do Brasil em 2015, o camisa 7 tem 109 jogos e 25 gols no clube.

Este foi um dos investimentos que o clube fez neste fim de ano, além dos quase R$ 25 milhões investidos em reforços. Desta forma, a antecipação de receita feita pela Crefisa, de R$ 23 milhões, ajudou o clube a manter um bom fluxo de caixa mesmo com a intensa movimentação no mercado.