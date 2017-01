Presidente do Nacional diz que quer Ronaldinho: "Vou ao psiquiatra se ele me deixar louco"

Para disputar a Libertadores

Em busca de um patrocinador para ajudar a bancar a contratação de Ronaldinho Gaúcho, o presidente do Nacional, do Uruguai, expressou fortemente a vontade de ter o brasileiro no grupo que disputará a próxima Libertadores da América. Em entrevista à Radio Sport 890, Jose Luis Rodriguez afirmou que a chegada de Ronaldinho é um sonho.

— Por Ronaldinho, estou disposto a ir ao psiquiatra se ele me deixar louco. Ele é um sonho. Vamos fazer todo o esforço. É uma estrela mundial e seria muito impactante se alguém desse calibre chegasse no Uruguai — falou o presidente do Nacional.

Rodríguez ainda citou que a ida de Ronaldinho está atrelada a "montagem de um bom pacote" a ser oferecido ao jogador. Segundo o presidente do clube uruguaio, "Ronaldinho não quer se aposentar jogando no Brasil".

A proximidade do Uruguai com Porto Alegre, onde o gaúcho tem casa e família.

