Atlético Tucumán pressiona, mas fica no empate diante do El Nacional

Libertadores

Em jogo movimentado e com quatro gols, o Atlético Tucumán empatou com o El Nacional por 2 a 2. No jogo da volta, o time argentino precisa vencer por qualquer placar ou empatar a partir de 3 a 3 para avançar. Já os equatorianos, passam de fase se triunfar ou ficar em igualdade de 0 a 0 ou 1 a 1. Caso o jogo termine em 2 a 2, a decisão da vaga será nos pênaltis. O jogo da volta acontece na próxima terça-feira, em Quito, no Equador.



Leia mais:

Conmebol define confrontos da primeira fase da Sul-Americana

Em nota, Drogba agradece interesse do Corinthians: "Valeu"

"Foi um dos cinco maiores negócios do Brasil na posição do Walace", diz empresário do volante



Logo no primeiro lance o Atlético Tucumán abriu o placar. Em cobrança de falta da intermediária, Fernando Zampedri desviou e tirou o goleiro do El Nacional da jogada, 1 a 0 para o time argentino.



O tento animou a equipe dentro do gramado e inflamou os torcedores nas dependências do estádio Monumental José Fierro, que quase ampliou o marcador aos 5 minutos. Após jogada individual pela direita, Leandro González cruzou e a bola sobrou para Cristián Menéndez, que encheu o pé, mas Padilla fez um verdadeiro milagre.



Após a pressão inicial, o time argentino tirou o pé e começou a controlar um pouco mais o jogo no meio de campo. Por outro lado, o El Nacional tentava recuperar a bola para segurar a pressão e buscar o ataque em algumas oportunidades.



O empate dos equatorianos surgiu em lance inusitado. Ao melhor estilo "Cucabol", Félix Borja aproveitou a cobrança de lateral de Montaño Díaz e ganhou do zagueiro e goleiro argentino para empurrar a bola para dentro do gol.



O Tucumán sentiu o tento e quase levou a virada minutos depois. O meia Balda foi oportunista, roubou a bola do defensor, cruzou para Cordero que teve o chute defendido por Lucchetti. No rebote, Borja encheu o pé e o zagueiro salvou em cima da linha.



Segundo tempo

A etapa final começou como a primeira, com o Atlético Tucumán em cima e encurralando o El Nacional no campo defensivo.

Apesar de buscar o ataque a todo instante, quem levou perigo de fato foi a equipe equatoriana. O atacante Félix Borja recebeu lançamento e tentou encobrir Lucchetti, mas pegou com muita força e mandou a bola por cima do gol.

No decorrer da segunda etapa o jogo ficou travado. As duas equipes pouco se importavam com a bola e em alguns momentos até lances ríspidos surgiam no gramado.

Na casa dos 32 minutos o Tucumán retomou a vantagem. Após cruzamento da direita, Zampedri ajeitou de cabeça para David Barbona, que fuzilou para o fundo das redes, 2 a 1. Na comemoração, o camisa 19 pulou a placa de publicidade e subiu no alambrado para vibrar com a torcida.

Quando parecia que o duelo estava resolvido, o El Nacional conseguiu empatar. O camisa 5 Larrea levantou na área e De Jesus, que havia acabado de entrar, subiu mais que a zaga argentina e cabeceou para deixar tudo igual, 2 a 2.

Nos minutos finais, sem nada a perder, o Atlético Tucumán fez um verdadeiro abafa, criou pelo menos cinco chances claras de marcar, mas não conseguiu tirar a igualdade do placar.

*Lancepress!