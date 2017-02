Capiatá consegue virada histórica e enfrenta Atlético-PR

Surpresa

O pequeno Deportivo Capiatá conseguiu o que parecia impossível. Após levar 3 a 1 do Universitario no jogo de ida, no Paraguai, o time comandado pelo ex-volante Diego Gavilán venceu o gigante peruano por 3 a 0, no início da madrugada desta sexta-feira, em Lima, e avançou à terceira fase preliminar da Copa Libertadores. A equipe agora enfrenta o Atlético-PR na busca por uma vaga na fase de grupos.

A histórica remontada paraguaia começou ainda no primeiro tempo. O veterano atacante Roberto Gamarra abriu o placar aos 14min e, aos 35min, ampliou. O resultado ainda deixava o Universitario com a classificação, mas o Capiatá precisava apenas de um gol para avançar. E ele veio no segundo tempo: aos 22min, Dionísio Pérez foi às redes e garantiu o pequeno clube da região metropolitana de Assunção na terceira fase.

Com isso, o Capiatá se credencia a enfrentar o Atlético-PR na terceira preliminar. O primeiro jogo, na próxima quarta-feira, será em Curitiba, e a volta será no dia 22, no Estádio Erico Segovia, no Paraguai.

