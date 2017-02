Carabobo perde em casa para o Junior Barranquilla

1 a 0

Se faltou algo na primeira partida do Carabobo pela Copa Libertadores, foi competência nas finalizações. Errando muito nesse quesito, o time da Venezuela acabou derrotado por 1 a 0 pelo Junior Barranquilla, nesta terça-feira em partida da segunda fase preliminar, no Estádio Misael Delgado, em Valencia.

A equipe venezuelana começou muito mais ligada e visivelmente adaptada ao gramado sintético, que acelerou o ritmo de jogo. Mesmo assim, as falhas na hora de finalizar cobraram seu preço. Assim que começou a articular melhor suas jogadas, o Junior aproveitou a precisão do atacante Aponzá para abrir o marcador, aos 31min: o camisa 16 acertou um belo chute de muito longe e venceu o goleiro José Morales.

No segundo tempo, o Junior permaneceu mais recuado e deixou o Carabobo ter a posse de bola, apostando ainda mais nos contra-ataques. Aos poucos a pressão dos mandantes aumentou, mas também aumentaram os erros nas conclusões. Na melhor chance, o meia Eduard Bello, livre de marcação, chutou cruzado de perna esquerda fora do alcance do experiente goleiro Mario Viera, porém fora da direção do gol.

Com o placar fechado em 1 a 0 em solo venezuelano, o apito final do árbitro boliviano Raúl Orozco decretou uma importante vantagem do Junior Barranquilla na eliminatória. O jogo de volta será realizado no Estádio Metropolitano de Barranquilla, dia 7 de fevereiro, às 22h.

*LANCEPRESS