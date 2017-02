Flamengo confirma estreia na Libertadores no Maracanã

Em casa

O reencontro do Flamengo com o Maracanã está próximo. Em nota oficial emitida nesta quarta-feira, o clube oficializou o estádio como palco da estreia na Copa Libertadores, diante do San Lorenzo, no dia 8 de março. A confirmação veio após um acordo com a Concessionária Maracanã S.A.

O clube da Gávea ainda detalhou que o anúncio ocorreu "após longo processo de avaliação técnica da viabilidade de o Maracanã receber o jogo em questão". Porém, ressaltou que o acordo é pontual e não tem qualquer relação com o processo de negociação do estádio.

– O que conseguimos para Flamengo x San Lorenzo foi uma medida pontual. O Flamengo vai contratar as empresas que entendemos ter competência para isso – disse o presidente rubro-negro, Eduardo Bandeira de Mello.

Leia mais:

Grêmio vai rastrear pagamento do São Paulo ao Atlético-MG por Pratto

Independiente aceita oferta, e Victor Cuesta é o novo zagueiro do Inter

Agora no Coritiba, Anderson diz: "Espero fazer história no clube"



Os detalhes quanto à abertura de venda de ingressos para o confronto com o San Lorenzo devem ser divulgados em breve, segundo o clube. O Flamengo tinha até o dia 28 de fevereiro para confirmar o estádio no qual mandaria seus jogos da Libertadores. As obras do Estádio Luso-Brasileiro, opção que o clube deve utilizar ao longo do campeonato, seguem em estágio avançado.

*LANCEPRESS