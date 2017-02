Olimpia bate Del Valle e encara o Botafogo na próxima fase

Libertadores

No sufoco e com a cara da Libertadores, o Olimpia venceu o Independiente Del Valle por 3 a 1 e avançou para a terceira fase do torneio continental. O gol salvador saiu aos 37 do segundo tempo com Roque Santa Cruz.

A pressão inicial do Olimpia deu resultado logo de cara. Julío Benítez, um dos principais jogadores do time, conduziu a bola pela intermediária e levantou, ninguém desviou na grande área e ela parou no fundo das redes de Bone, 1 a 0.

O gol inflamou o Defensores del Chaco, que estava completamente lotado e colocou ainda mais pressão em cima dos equatorianos.

Aos 25 minutos o Olimpia ampliou o marcado. Após contra-ataque, Pablo Mouche tocou para Benítez, que deixou Montenegro na cara do goleiro. O camisa 9 tocou na saída de Bone e correu para comemorar, 2 a 0.

Com a vantagem adquirida, o time paraguaio tentou administrar o resultado, mas deu espaços para o Del Valle, que cresceu no jogo e começou a pressionar no campo de ataque.

Nos minutos finais do primeiro tempo o gol da salvação equatoriana. O camisa 10 Cortez bateu falta da lateral da área e o goleiro Azcona tentou socar e furou, 2 a 1 e festa do Del Valle.

O primeiro lance do segundo tempo quase resultou no gol de empate do Independiente Del Valle. Após cobrança de falta da intermediária, Michel Estrada ganhou na dividida do zagueiro e sozinho, dentro da pequena área, o camisa 7 chutou para fora.

Após o susto, o time paraguaio começou a pressionar e abusava das bolas levantadas na grande área. Em uma delas, a zaga equatoriana afastou mal e no rebote Ortíz chutou e Núñez afastou para escanteio.

Em busca do gol da classificação, o técnico Pablo Repetto promoveu a entrada do atacante Roque Santa Cruz e a pressão deu resultado aos 37 minutos. Após cruzamento da direita, o atacante recebeu cruzamento da direita e cabeceou com força para dentro do gol, 3 a 1.

Nos minutos finais do jogo, o time do Equador perdeu Jacson Pita, que acabou expulso e praticamente perdeu sua força no sistema ofensivo. Já o Olimpia apenas administrou o resultado para garantir sua vaga na terceira fase.

*Lancepress!