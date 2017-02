Réver vê Flamengo como um dos favoritos ao título da Libertadores

Entre os melhores

O Flamengo estreia na Libertadores no dia 8 de março, contra o San Lorenzo — provavelmente no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Otimista, o zagueiro Réver vê a equipe carioca como uma das favoritas ao título da competição.

— O Flamengo entra em todas as competições como favorito, na Libertadores não será diferente. Temos que chamar a responsabilidade com o nosso torcedor, mas que isso não atrapalhe nosso rendimento. É preciso vencer em casa, ter esta tranquilidade, tentar atuar bem e sair com a vitória — disse o defensor à Fox Sports.

Antes, porém, o Flamengo terá outros compromissos. Nesta quarta-feira, a equipe encara o Ceará pela Primeira Liga. Já no sábado, o adversário da vez será o Vasco, pela semifinal da Taça Guanabara. O defensor promete um time lutando com tudo para chegar à decisão.

— Nosso objetivo era vencer para ir à semifinal com a vantagem do empate. vamos fazer o nosso melhor em busca de classificação para a final, tem tudo para ser um grande jogo, esperamos ser felizes nesta partida — comentou.