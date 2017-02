The Strongest goleia e avança à terceira fase da pré-Libertadores

Patrolou

Depois de um 2 a 0 sofrido em casa, a equipe do Montevideo Wanderers foi à Bolívia tentando reverter o resultado. No entanto, jogando como visitante, na altitude, a equipe uruguaia acabou não marcando gol e foi eliminada pelo placar de 4 a 0 para o The Strongest.

Precisando do resultado, a equipe do Wanderers começou o jogo partindo para cima. Com González, aos nove minutos, a boa primeira chance. O camisa 20, marcado por Maldonado, arriscou chute de fora da área, obrigando Daniel Vaca fazer a primeira grande defesa, colocando a bola pra escanteio.

Depois disso, as melhores chances passaram a ser do time da casa. Aos 10, com Escobar, na entrada da grande área, o The Strongest quase fez o primeiro gol. Depois aos 17, Alonso tentou de primeira, mas acabou pegando fraco na bola, que saiu pela linha de fundo.

O camisa 23 teve nova chance em chegada na área. Alonso tentou cortar do zagueiro e chutar para o gol, mas a tentativa acabou nas mãos do goleiro Rodríguez. O jogador mostrou estrar em dia inspirado e, em cobrança de falta, quase abriu o placar. A bola acabou saindo muito próxima à trave direita do goleiro uruguaio.

Após tantas tentativas, o The Strongest conseguiu abrir o placar. Depois de escanteio, Escobar cruzou na área e achou Escobar que mandou para o fundo das redes, deixando 1 a 0 no placar para a equipe boliviana.

Com o relógio depois de 40 minutos, o Tigre ampliou a vantagem, que já era muito boa a essa altura. Após receber na grande área, Chumacero dominou e acertou lindo voleio, fazendo The Strongest 2 a 0 no placar, ainda na primeira etapa.

Segundo tempo

Após os gols sofridos nos 45 minutos iniciais, a situação do Wonderers ficou praticamente inviável. A equipe sentiu isso e o The Strongest dominou desde o início da eta complementar.

Logo aos 4 minutos, Alonso arriscou de longe e a bola passou por cima da meta de Rodríguez. Pouco depois foi a vez de Escobar arriscar. Após receber dentro da área, o camisa 10 do Tigre acabou chutando em cima do goleiro uruguaio, que fez a defesa com os pés.

Quase aos 15 minutos, nova tentativa de Escobar. Dentro da área, ele chutou forte e parou nas mãos de Rodríguez, que estava atento ao lance e bem posicionado. Na jogada seguinte, Escobar deu o passe para o terceiro gol boliviano. Após cruzamento, Alonso de cabeça ampliou o placar para 3 a 0.

Aos 30 minutos, a situação do Wanderers, que já era complicada, piorou. Ramallo entrou na área e acabou sofrendo pênalti. Na jogada, Matías Santos acabou expulso por reclamação. Escobar desperdiçou a chance de ampliar mais a vantagem do Tigre: a cobrança do camisa 10 ficou no travessão do goleiro Rodríguez.

Pouco depois, Bejarano não desperdiçou a oportunidade e tornou o placar em goleada. Após receber na área, o camisa 8 chutou forte para balançar novamente as redes do Wanderers, deixando 4 a 0 no placar para o Tigre.

O The Strongest ainda teve novas oportunidades para fazer mais gols, mas chutes sem direção acabaram mantendo o placar em 4 a 0.

Com o resultado, o The Strongest enfrenta o Unión Española na terceira fase da pré-Libertadores. A equipe que avançar ficará no grupo 2, ao lado de Santa Fe, Santos e Sporting Cristal.



