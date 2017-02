Tucumán vence Junior por 3 a 1 e entra no grupo do Palmeiras

Façanha

De maneira avassaladora ainda no primeiro tempo, o Atletico Tucumán pulverizou a vantagem do Junior Barranquilla e, depois de fazer três gols em menos de 10 minutos, venceu os colombianos por 3 a 1, nesta quinta-feira, no Monumental José Fierro em San Miguel de Tucumán. Com isso, o clube argentino fará sua estreia na fase de grupos da competição. O Tucumán entra na chave 5, ao lado de Palmeiras, Peñarol e Jorge Wilstermann.

O início da partida deu a impressão, pelos menos nos primeiros 10 minutos, de que o clima hostil perante aos colombianos não fazia muito impacto. Isso porque, trocando bem os passes, a equipe de Alberto Gamero não se assustava e dava pouca condição ao Tucumán de realizar uma pressão maior. Entretanto, passado esse período, os argentinos ganharam espaço e, com bolas alçadas na área, em quatro minutos fizeram o placar que já lhes cabia para avançar.

Aos 19min, após rebote da zaga, a bola sobrou nos pés do meia Rodrigo Aliendro, que encheu o pé para vencer Mario Viera e abrir o marcador. Logo na sequência, com 23min, o Tucumán acertou uma bola na trave direta que balançou a meta de Viera, e Cristián Menéndez mandou a sobra para as redes. Ainda não satisfeito, aos 28min o time argentino chegou ao terceiro gol: depois do cruzamento, a bola passou na frente de toda a zaga colombiana até chegar no pé direito de Fernando Zampedri, que só tocou para o fundo da meta adversária, fechando a conta nos primeiros 45 minutos.

Logo de cara para a etapa complementar, Gamero sacou o volante Leonardo Pico para colocar o atacante Bernardo Cuesta. Entretanto, a alteração pouco mudou o perfil de um Junior animicamente entregue. Com isso, o Atletico Tucumán se aproveitou do nervosismo – e, até certo ponto, da apatia – do Junior para ficar no controle.

Os colombianos bem que tentaram dificultar as coisas com um belo gol em chute de primeira de Sebastián Hernandez, mas não houve forças para o time visitante superar por mais uma vez a meta de Cristian Lucchetti até o apito final do árbitro peruano Victor Carrillo. A primeira partida dos argentinos será diante do Palmeiras, no dia 8 de março, no Monumental José Fierro.

