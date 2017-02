Unión Española aproveita vacilo do Cerro e vence em Montevidéu

3 a 2

O Unión Española foi até Montevidéu e conseguiu uma importante vitória ao bater o Cerro por 3 a 2 no Estádio Luis Troccoli, em Montevidéu, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Os gols da partida foram marcados por Pellejero e Pizzorno, para a equipe uruguaia, e Churín, Salom e Jaime fizeram para os visitantes.

O primeiro tempo começou com o Cerro tomando a iniciativa do jogo, enquanto a equipe chilena adotava uma postura mais cautelosa, tentando surpreender o time da casa nos contragolpes. O time uruguaio chegou com perigo aos 13 minutos, quando o goleiro Sánchez saiu mal para cortar um cruzamento na grande área do Unión Española e o rebote sobrou para o brasileiro Felipe Klein, que tentou tocar por cobertura, mas a bola passou sobre o travessão.

O lance animou o Cerro, que criou novas chances. Mas, na primeira boa chegada do Unión Española, os chilenos abriram o placar, aos 35 minutos: o atacante Churín aproveitou o rebote da zaga e mandou para a rede do goleiro Britos. A resposta do Cerro demorou apenas cinco minutos. Rodríguez cobrou falta na cabeça de Pellejero, que subiu livre de marcação para colocar a igualdade no marcador. Quando o jogo caminhava para uma reação do Cerro, Churín lançou o atacante Salom, que ganhou na velocidade de Pizzorno e bateu na saída de Britos, deixando o Unión Española novamente na frente.

O Cerro partiu com tudo em busca do empate na etapa final. A dupla Klein e Luna dava muito trabalho pelo lado direito do ataque do Cerro, e foi com eles que quase pintou o empate aos 30 minutos, quando Luna recebeu passe e bateu com curva, mas a bola passou rente a trave chilena. Dois minutos depois, Tancredi tocou na grande área para Pizzorno, que bateu de primeira para vencer o goleiro Sánchez e deixar tudo igual novamente em Montevidéu.

Quando tudo caminhava para um empate, o Unión Española surpreendeu e chegou a vitória. Em uma saída de jogo errado do Cerro, Sebastian Jaime percebeu Britos adiantado e marcou por cobertura, fazendo um golaço. As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 7, no estádio Santa Laura, em Santiago. O Unión Española avançará para a próxima fase com qualquer empate ou derrota por no máximo um gol de diferença, desde que o Cerro não marque mais de três gols.

