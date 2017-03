Atlético-PR vence o San Lorenzo no Nuevo Gasómetro

1 a 0

O Atlético-PR se recuperou do tropeço na estreia e venceu o San Lorenzo por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Nuevo Gasómetro, pela segunda rodada do Grupo 4 da Copa Libertadores. O Furacão agora é líder, mas aguarda o resultado de Flamengo e Universidad Católica, que jogam ainda nesta noite no Chile.



Bem postado em campo, o time brasileiro assumiu o controle do jogo e manteve a posse de bola. Logo aos 4 minutos a equipe abriu o placar. Sidcley recebeu na linha de fundo, pedalou e cruzou na medida para Lucho González cabecear no cantinho, abrindo o placar.

Leia mais:

Criciúma luta, mas é eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil

Bruno desabafa: "Cometi um erro grave, mas não sou bandido"

Adílson faz o primeiro treino pelo Atlético-MG



O tento no início mudou o panorama do duelo. A equipe argentina avançou a marcação e não deu mais espaço ao time rubro-negro , que recuou e parou de jogar. Apesar de ficar na defensiva, a boa postura da zaga dificultava as ações do San Lorenzo.



Assim, a alternativa era chutes de fora da área. Com 11, Corujo tentou surpreender em uma batida forte da ponta direita e Weverton fez boa defesa. Aos 23, Nico Blandi arrematou de longe nas mãos do goleiro. E foi só. Apostando no contra-ataque, já que tinha espaço, o Furacão chegou com 28.



Em jogada rápida, Jonathan recebeu pela direita e acionou Nikão dentro da área, mas o toque na saída do arqueiro foi pela linha de fundo. Onze minutos depois, outra grande chance. Pablo deu um leve toque de cabeça, após lançamento de Thiago Heleno, e deixou Lucho de frente para o zagueiro, que foi driblado, só que o chute - perto da marca do pênalti - passou por cima do travessão.



Na volta do intervalo, o Atlético-PR criou mais uma oportunidade. Com 2 minutos, Pablo driblou dois na área e rolou para Rossetto bater mascado e Torrico defender em dois tempos. Sete minutos mais tarde, Gedoz recebeu de Pablo, avançou na diagonal e mandou uma bomba da meia lua para o goleiro espalmar. E parou por aí.



O Ciclón, sem conseguir chegar com a bola rolando, começou a apostar em bolas cruzadas. Aos 19, após desvio em cobrança de escanteio, Ortigoza furou na segunda trave. Com 23, Weverton tirou o cruzamento e, no rebote, defendeu a batida de Ortigoza com as pernas.



Seis minutos depois, veio a maior polêmica do jogo. Sidcley dividiu a jogada com Belluschi dentro da área e o árbitro equatoriano Roddy Zambrano assinalou penalidade. Na cobrança, Weverton pulou para o lado direito e Blandi bateu no canto esquerdo, mas foi pelo lado da trave. Logo em seguida, o atacante perdeu outra chance clara, na pequena área, cabeceando para ótima defesa do goleiro da Seleção.



A pressão argentina continuou até o final. Cansado, o Furacão não conseguia segurar a posse e, assim que pegava a bola, dava chutão para frente, abdicando do contra-ataque. Mesmo assim, Lucho ainda perdeu gol cara a cara aos 46, isolando a bola na saída do goleiro. A estratégia "suicida", dessa vez, deu certo e o time brasileiro conseguiu segurar o resultado.



Com a vitória, o Atlético-PR foi para quatro pontos no grupo 4 e assumiu a liderança - o San Lorenzo é o lanterna, zerado na pontuação. A equipe rubro-negra só volta a campo na Libertadores no dia 12 de abril, diante do Flamengo, no Rio de Janeiro.



*LANCEPRESS