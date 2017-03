Barcelona vence Atlético Nacional de virada em Guayaquil

Surpresa

Em duelo de dois tempos distintos em Guayaquil, o Barcelona carimbou a faixa de campeão do Atlético Nacional na estreia da Copa Libertadores, nesta terça-feira. Com gols de Álvez e Caicedo, os equatorianos venceram de virada por 2 a 1 e agora dividem a liderança do Grupo 1 ao lado do Botafogo.

O Barcelona de Guayaquil começou em cima do Atlético Nacional. Nos cinco primeiros minutos, o time equatoriano perdeu duas oportunidades com Álvez e Castillo. Ao melhor estilo "quem não faz, leva", o Atlético abriu o placar. Após troca de passes, Macnelly Torres tocou para Bernal, que achou Jhon Mosquera na área para bater forte e estufar as redes.

Apesar do gol sofrido, o time da casa continuou em cima do atual campeão da Libertadores e chegou ao empate aos 24min. Oyola cobrou escanteio na medida e Álvez desviou para o gol para fazer 1 a 1. A virada veio ainda nos acréscimos do primeiro tempo. Em contra-ataque mortal, Banguera lançou Esterilla, que deu bela assistência para Caicedo. O atacante invadiu a grande área e bateu cruzado para colocar o Barcelona em vantagem.

A etapa final começou com o Atlético Nacional totalmente diferente e em cima do Barcelona. Aos 7min, Torres teve a chance de empatar, mas chutou rente à trave. No minuto seguinte, o clube colombiano chegou na cara do goleiro, e a zaga equatoriana bloqueou o chute de Bernal para evitar o gol. Empolgado com o desempenho do time, o técnico Reinaldo Rueda promoveu a entrada de Ibarguen. O time colombiano não deixava mais Barcelona passar do meio de campo, e as chances se multiplicavam no ataque.

Em uma delas, Macnelly Torres achou Ruiz na grande área, porém na hora de finalizar, o goleiro Banguera abafou e ficou com a bola. Nos minutos finais, Ibarguen novamente fez mais uma excelente jogada individual, driblou três adversários e tocou para Torres. O camisa 10 bateu cruzado e chutou para fora.

