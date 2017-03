Chapecoense inscreve Neto e Alan Ruschel na Libertadores

Na lista

O processo de recuperação do zagueiro Neto e do lateral-esquerdo Alan Ruschel ganhou um novo incentivo. Os dois jogadores, sobreviventes do acidente da delegação da Chapecoense em novembro do ano passado na Colômbia, estão inscritos pelo clube na Libertadores.

Homenagem e ao mesmo tempo esperança. Neto e Alan Ruschel estarão na lista da @ChapecoenseReal para a Libertadores 2017 da @CONMEBOL — Rafael Henzel (@rafahenzel) March 4, 2017

Leia mais:

Sobrevivente da tragédia da Chape, Alan Ruschel já faz treino com bola

Jackson Follmann arrisca-se no vôlei sentado em visita a CT paraolímpico

"Ainda tenho pesadelos", diz sobrevivente da tragédia aérea da Chapecoense

A lista foi entregue pela Chapecoense à Conmebol na última sexta-feira. Os jogadores ainda não têm condições de jogo, mas podem estar em condições caso o time catarinense passe da fase de grupos. O terceiro jogador sobrevivente foi o goleiro Jackson Follmann, que teve parte da perna amputada e está em recuperação para caminhar com uma prótese.

A Chapecoense estreia na Libertadores às 21h45min desta terça-feira, quando enfrenta o Zulia na Venezuela. Neto e Alan Ruschel ainda não puderam viajar com a delegação. O lateral-esquerdo chegou a viajar para o Peru e acompanhou o jogo do time sub-23 contra o Sport Boys no sábado.