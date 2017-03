Do heroísmo à decepção: como foram as estreias dos brasileiros na Libertadores até aqui

Análise

Foram duas noites tão intensas quanto a Libertadores costuma ser. Na terça e quarta-feira, as estreias de cinco dos oito clubes brasileiros garantiu emoções das mais variadas. Da euforia do Flamengo à decepção do Atlético-PR, veja como largaram as equipes na competição continental.

A força rubro-negra

Que cenário é o Maracanã lotado de rubro-negros, mesmo que o gramado do maior templo do futebol brasileiro ainda esteja bem abaixo do ideal. Foi apoiado por 54.052 pagantes que o Flamengo atropelou o San Lorenzo, em uma noite que lembrou as mais gloriosas do clube nos anos 1980.

Quem vê o placar de 4 a 0 não imagina o sofrimento do primeiro tempo, em que o time de Zé Ricardo teve enormes dificuldades para criar chances de gol. Quando enfrenta defesas fechadas, o Flamengo costuma penar para encontrar espaços. Mas a partir do gol de falta de Diego, no início do segundo tempo, os donos da casa construíram a goleada.

É nos contra-ataques que o Flamengo mostra força. Diego comandou os lances de velocidade. Gols de Trauco, Rômulo e Gabriel fecharam o placar. A boa atuação de Berrío, reforço trazido do Atlético Nacional, traz esperanças de que a equipe tende a crescer. E isso que ainda há o lesionado Conca para entrar. O argentino deve retornar em maio.

PRÓXIMO JOGO

Universidad Católica x Flamengo

Grupo 4

Quarta-feira, 15/3, 21h45min

As primeiras mostras de heroísmo

É preciso rilhar os dentes, batalhar, lutar por cada espaço de campo. A Libertadores costuma exigir entrega e superação. Dois brasileiros parecem ter entendido o recado.

A mais evidente demonstração de heroísmo foi comemorada em todo o continente. Não houve quem ficasse indiferente à redentora vitória da Chapecoense fora de casa, sobre o Zulia, da Venezuela, por 2 a 1. O time catarinense mostrou personalidade e a cara de seu treinador, Vagner Mancini, conhecido por montar equipes ofensivas. Mesmo fora de casa, tomou a iniciativa do jogo e marcou o Zulia lá na frente no primeiro tempo. Ainda foi versátil na segunda etapa ao recuar mais e suportar a pressão dos venezuelanos em busca da reação.

Em San Miguel de Tucumán, o milionário Palmeiras aprendeu que não bastará apenas a técnica de seus qualificados jogadores para fazer boa campanha. Duas faltas duras do zagueiro Vitor Hugo motivaram o cartão vermelho e deixaram o time com um a menos aos 21 do primeiro tempo. Logo depois, o Atlético Tucumán abriu o placar, mas Keno empatou. Eduardo Baptista organizou o time em um 4-4-1 e ocupou espaços com as duas linhas de quatro. Limitou a pressão do adversário a uma sequência de bolas aéreas, bem controladas pela defesa.

— O Vitor Hugo estava chateado, é um guerreiro. Mas Libertadores é isso aí. Na força ninguém vai ganhar da gente. Nos superamos com um a menos e vamos comemorar — afirmou, aos gritos, um empolgado Felipe Melo na saída de campo.

PRÓXIMOS JOGOS

Chapecoense x Lanús

Grupo 7

Quinta-feira, 16/3, 19h30min

Palmeiras x Jorge Wilstermann

Grupo 5

Quarta-feira, 15/3, 21h45min

Atléticos decepcionantes

Por motivos diferentes, Atlético-PR e Atlético-MG deixaram seus torcedores preocupados. Os mineiros até conseguiram um bom resultado, no empate em 1 a 1 fora de casa com o Godoy Cruz, mas a atuação foi bem abaixo do que se espera de um grupo tão qualificado. Já os paranaenses dominaram contra a Universidad Católica, construíram uma boa vantagem e viram ela esfarelar nos minutos finais, diante de sua torcida.

O time de Roger Machado fez um primeiro tempo ruim. Saiu atrás no placar logo no início da partida e com os setores muito distantes, o que deu ao Godoy Cruz a oportunidade de contra-atacar com perigo. A equipe melhorou no segundo tempo e controlou o jogo, mas faltou profundidade. Tocava, tocava e não partia em direção ao gol. Conseguiu empatar em um pênalti batido por Fred, que foi a única finalização na direção do gol dos atleticanos em todo o jogo.

Na Arena da Baixada, o Atlético-PR tinha tudo sob controle. Sem Grafite, suspenso, Paulo Autuori escalou um setor ofensivo mais movediço, com Pablo como referência na frente e uma linha formada por Nikão, Carlos Alberto e Filipe Gedoz na articulação. Deu certo. Lucho González fez 1 a 0 logo no início e Nikão ampliou com um golaço já no segundo tempo. Aparentemente, porém, Paulo Autuori terá de trabalhar a bola aérea defensiva. Com gols de Llanos e Noir, ambos de cabeça, os chilenos aproveitaram a desatenção dos brasileiros e estragaram a festa.

PRÓXIMOS JOGOS

San Lorenzo x Atlético-PR

Grupo 4

Quarta-feira, 15/3, 19h30min

Atlético-MG x Sport Boys

Grupo 6

Quinta-feira, 13/4, 21h45min

