Engenhão resiste a apagão no entorno durante jogo do Botafogo

O jogo entre Botafogo e Estudiantes, nesta terça-feira, foi uma partida emocionante e que teve festa da torcida do início ao fim. Mas um apagão no entorno do Engenhão poderia ter interrompido a partida no segundo tempo. O vice-presidente de estádios do clube carioca, Anderson Simões, explicou que, agora, dois aparelhos fundamentais funcionaram.

— O estádio sempre esteve todo ruim. Nada funcionava e havia histórico de apagões. Agora, nobreak e gerador estão ok. A parte elétrica está funcionando — disse o dirigente ao jornal Lance!. Ele aproveitou também para criticar a gestão anterior do clube, presidida por Mauricio Assumpção.

— Em outras gestões, faltou luz duas vezes num jogo. Por incompetência dos outros gestores. Agora, não — disse Simões.

Além da parte elétrica, o Engenhão recebe investimentos para voltar a abrigar instalações do departamento de futebol. Um aparelho chamado Kineo, por exemplo, ainda não está em utilização. Comprado no ano passado, o aparelho é um sistema adotado entre grandes clubes da Europa para ajudar na reabilitação e na prevenção de lesões.