Flamengo confirma Maracanã como palco do jogo contra o Atlético-PR pela Libertadores

Decidido

Na manhã desta sexta-feira, a espera dos torcedores chegou ao fim. Através do site oficial, o Flamengo informou que o clube firmou acordo pontual com o Consórcio Maracanã para o retorno ao estádio. O Rubro-Negro carioca volta ao palco no próximo dia 12 de abril, contra o Atlético-PR, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Ainda não foi divulgado quando se iniciam as vendas e os valores dos ingressos para a partida contra o Furacão. Porém, a expectativa do clube é de casa cheia, visto que na última vez em que o Flamengo atuou no Maracanã, colocou pouco mais de 70 mil pessoas na vitória sobre o San Lorenzo.

Recentemente, a empresa francesa Lagardère chegou a um acordo financeiro com o consórcio liderado pela Odebrecht e deu um passo importante para ficar com a gestão do estádio. O Flamengo divulgou na última quarta-feira uma nota oficial se posicionando contra e reforçando que não terá nenhum tipo de negociação com os franceses.