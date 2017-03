Flamengo faz treino fechado no Maracanã, e funcionários dão últimos acertos no estádio

Tudo pronto

O Flamengo fez um treino tático fechado à imprensa, na tarde desta terça-feira, no Maracanã. O técnico Zé Ricardo comandou uma atividade de reconhecimento ao gramado que, em um primeiro momento, contou com a presença dos jornalistas. Depois, porém, os repórteres e cinegrafistas tiveram de se retirar – tudo pelo clima de mistério. Sem as câmeras, o treinador rubro-negro aproveitou para fazer testes e montar a equipe que enfrenta o San Lorenzo, nesta quarta, pela Libertadores.

Após a derrota nos pênaltis para o Fluminense, pela Taça Guanabara, o Flamengo pode ter mudanças para a estreia na Libertadores. O meia Mancuello vem sendo substituído com frequência no decorrer dos jogos, e Berrío vem crescendo de produção. O Rubro-Negro deve ir a campo com Alex Muralha; Pará, Réver, Vaz e Trauco; Rômulo, Willian Arão e Diego; Mancuello (Berrío), Éverton e Guerrero.

Enquanto os jogadores batiam bola no campo, funcionários faziam os últimos acertos no Maracanã. Um grupo de cerca de 10 homens fez ajustes nos assentos. Nesta quarta, o estádio deve receber mais de 50 mil torcedores. No final da atividade, o CREA-RJ liberou a utilização do estádio após fazer vistoria.

