Jonas, do Botafogo, precisará passar por artroscopia no joelho esquerdo

O problema é mais grave que o previsto. A lesão que Jonas sentiu no jogo contra o Volta Redonda, na última quinta-feira, vai exigir uma artroscopia no joelho esquerdo. O lateral-direito vai passar pelo procedimento cirúrgico ainda nesta semana e o tempo de afastamento é de, no mínimo, 15 dias.

Somente na mesa de cirurgia é que será avaliada a eventual necessidade de mais tempo de recuperação. Para o jogo desta terça-feira, contra o Estudiantes (ARG), pela Copa Libertadores, o substituto natural é Marcinho. Contudo, o técnico Jair Ventura faz mistério em relação a quem ocupará o setor.

— Preocupa bastante, perdemos um companheiro. (O substituto) Pode ser o Marcelo, pode ser o Marcinho, pode ser Victor Luís na direita, colocando o Gilson na esquerda, pode ser o Fernandes e pode ser até o Pimpão — disse, este último num tom quase de brincadeira.

Destes, Marcinho é o único lateral-direito de ofício. No fim da entrevista coletiva, Jair Ventura disse que, a princípio, não há necessidade de substituição de Jonas na lista de inscritos na Libertadores. A lacuna na lateral fica mais exposta pela ausência, pelo menos nesta fase de grupos, de Luis Ricardo, que se recupera de cirurgia.