Preparador pede tempo para poder ter Montillo 100% no Botafogo

Cautela

Primeiro, uma lesão na coxa direita quase fez Montillo perder a partida de ida contra o Olimpia-PAR, no Engenhão, pela Libertadores. Contudo, aos 14 minutos de jogo, o meia argentino sofreu nova lesão, desta vez na panturrilha direita, que o tirou do jogo de volta, no Paraguai. Até por esta sequência, o período sem jogos do Botafogo ajuda a comissão técnica a trabalhar melhor o atleta. Foi o que destacou o preparador físico Ednilson Sena.

— Da lesão, o Montillo vai estar curado. Mas um jogador precisa de algumas valências físicas. Um exemplo: potência. Eu começo a colocar agora, só tenho o ganho em semanas. Eu quero comprar um bem em dezembro, começo a poupar agora. A preparação física é a mesma coisa — disse, ainda lembrando que Montillo vem de temporadas seguidas no futebol chinês.

— Esses atletas que vêm da China precisam de uma atenção muito grande. É um jogador que não é mais um garoto. Temos de ter sensibilidade. O jogador vai evoluindo, fez hoje (terça) um trabalho físico. Pode chegar amanhã com dor ou sem dor, depende muito do atleta. A recuperação de um atleta mais velho é mais demorada que a de um atleta mais jovem — explicou o preparador.

Na reapresentação do Botafogo após o período de folga pelo Carnaval, o camisa 7 participou dos treinos físicos e de uma atividade leve com bola, assim como o restante do grupo. A expectativa agora é de que Montillo volte a treinar com os restante dos companheiros nos próximos dias. Mesmo assim, Ednilson Sena prefere manter a cautela quanto ao retorno do meia argentino ao time para a estreia na fase de grupos da Libertadores, dia 14 de março, no Rio de Janeiro.

— Vamos ver o nível físico que vai estar, a confiança, para poder liberar para o Jair escolher entre tê-lo no jogo (contra o Estudiantes) ou não — completa.