Santos empata fora de casa com o Sporting Cristal em estreia na Libertadores

O Santos fechou a primeira semana de jogos da fase de grupos da Libertadores com um bom jogo em Lima. Diante de um perigoso Sporting Cristal, a equipe de Dorival Júnior ficou no empate em 1 a 1. O resultado mantém a pressão sobre o treinador por conta dos resultados ruins deste início de temporada – com apenas uma vitória nos últimos seis jogos.

A partida no Estádio Nacional, em Lima, começou complicada para os brasileiros. O Sporting Cristal abriu o placar com Cazulo, aos 14 minutos do primeiro tempo, e o time peruano seguiu na pressão.

O empate só veio na etapa final. Thiago Maia completou bela jogada de ataque aos 22 e mandou um belo chute para o gol defendido por Viana para definir o placar em 1 a 1.

