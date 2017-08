Após ser acusado de demitir jogador por WhatsApp, Aguirre renova com o San Lorenzo por um ano

Até o ano que vem

Mesmo depois de dizer que "questões internas" não estavam o agradando, Diego Aguirre renovou o contrato de técnico com o San Lorenzo até junho de 2018. O ex-treinador de Inter e Atlético-MG está no time argentino desde junho do ano passado.

No fim de julho, o treinador foi alvo de polêmica após Tino Costa o ter acusado de dispensá-lo em áudio gravado via WhatsApp. O jogador, que não vinha sendo aproveitado no time, publicou um desabafo e criticou a forma como a demissão aconteceu:

— Sendo da forma como ele (Aguirre) comunicou que não me queria (em um triste áudio de WhatsApp), posso dizer que esta pessoa nunca me respeitou e que, lamentavelmente, não está à altura deste incrível clube — escreveu Tino em sua conta do Twitter.

Leia mais:

Confira a tabela da Libertadores

O que mudou em Grêmio e Godoy Cruz desde o jogo em Mendoza

Atlético-PR inscreve o ex-colorado Fabrício na Libertadores

Após o comunicado de Tino, Aguirre disse que entendia "a dor de Tino por não seguir no San Lorenzo", mas que estava "muito tranquilo como as coisas haviam sido feitas". Antes da polêmica, o treinador havia dito que não tinha decidido se continuaria no clube por "questões internas" que não o agradavam.

A renovação foi oficializada no início desta tarde no site do San Lorenzo. O time entra em campo na quinta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Emelec — na ida, fora de casa, os argentinos venceram por 1 a 0.