Atlético-MG empata com o Jorge Wilstermann e é eliminado da Libertadores

Não deu

O Atlético-MG bem que tentou, mas não saiu do zero com o Jorge Wilstermann, da Bolívia, em jogo válido pela volta das oitavas de final da Libertadores no Mineirão na noite desta quarta-feira (9). Com a derrota de 1 a 0 na ida, o Galo está eliminado da competição continental e volta as atenções ao Campeonato Brasileiro — com o objetivo central, atualmente, de se distanciar da zona de rebaixamento.

Depois da derrota fora de casa, o Atlético precisava de uma vitória de pelo menos dois gols de diferença para avançar às quartas de final da Libertadores ou fazer 1 a 0 para forçar os pênaltis. E um fator que dificultava ainda mais a vida do Galo era o retrospecto recente da equipe jogando em Minas Gerais. O clube mineiro vinha de uma sequência de quatro derrotas consecutivas jogando em seus domínios, o que desanimou o torcedor de comparecer em grande número no Gigante da Pampulha.

Mas o Galo, nos minutos iniciais, parecia uma equipe diferente da que não vinha ganhando os últimos jogos. Pressionava e encurralava o Jorge Wilstermann no campo defensivo, jogando com autoridade e criando chances. Faltava só melhorar a pontaria para tirar o zero do placar.

A partir dos 20 minutos, no entanto, o jogo esfriou. O Atlético dos últimos jogos voltou a aparecer, sendo muito previsível e ameaçando pouco o gol defendido por Olivares. Cazares e Luan tiveram as melhores chances de abrir o placar, mas mandaram para fora. O time boliviano, jogando pelo empate, também não oferecia perigo, dependendo somente de bolas paradas para chegar perto da meta atleticana. No intervalo, 0 a 0 no placar do Mineirão.

No começo da etapa final, o time mineiro foi para cima mais uma vez. Quase marcou aos oito minutos. Cazares cobrou falta para dentro da área e Luan subiu mais alto que a zaga e testou firme. A bola tocou no travessão e se perdeu pela linha de fundo. O lance animou tanto a torcida quanto o resto do time. A pressão aumentou e o gol ia amadurecendo.

No entanto, o Atlético não conseguiu aproveitar o bom momento e viu o jogo esfriar mais uma vez. Valdivia entrou mal, errando passes nas puxadas de contra-ataques que poderiam resultar em boas oportunidades. O Jorge Wilstermann continuava na dele, esperando por uma bola para matar o jogo e a classificação.

Já no desespero, Micale sacou Elias, que vinha mal, e colocou Otero, armando uma equipe com apenas Rafael Carioca de volante. O venezuelano entrou bem, com uma movimentação interessante. Consequentemente, o Atlético também melhorou e teve boa chance com Robinho, aos 38 minutos, mas o atacante chutou em cima de Olivares.

De minuto a minuto, o desespero e as bolas levantadas para a área aumentavam, e o Jorge Wilstermann ia se segurando. Apesar de toda a pressão, o Atlético não conseguiu seu gol, e viu os bolivianos se classificarem para as quartas de final. Mais uma vez, diante do seu torcedor, a equipe de Rogério Micale não conseguiu derrotar seu adversário.