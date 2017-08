Contra o Nacional-URU, João Paulo prega novo "jogo de poucos erros" do Botafogo 

Libertadores

Pouco mais de um mês depois do primeiro jogo, o Botafogo vai, na quinta-feira, decidir a vida nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Naquela partida do dia 6 de julho, o time superou o Nacional-URU, no Parque Central, por 1 a 0. Esta semana, o time terá a vantagem do empate após não levar gol. Foi, de fato, uma boa atuação do Glorioso, e o herói daquela partida espera que o Alvinegro consiga repetir.

— Não fizemos um jogo de muitos erros. Sempre tem algo a corrigir, a melhorar. Teve um momento em que recuamos demais. Temos que caprichar no último passe também — lembra.

Sem o centroavante Aguirre, os donos da casa mal conseguiram criar chances claras de gol. Tanto que o goleiro Gatito Fernández, que precisou levar pontos no joelho esquerdo no intervalo, pouco trabalhou no segundo tempo. Se o Botafogo fizer uma partida semelhante àquela, provavelmente sairá classificado.

— Temos de manter o que estamos fazendo certo. O ponto forte deles é a bola parada. Fizemos algumas faltas fora da área, temos de corrigir. O Jair vai passar ainda sobre a nossa estratégia — admite.

