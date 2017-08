Egídio cita a torcida e diz que Palmeiras vai jogar "com a alma e o coração" contra equatorianos

Libertadores

A expectativa é de que 40 mil pessoas estejam no Allianz Parque, nesta quarta-feira (9), para assistir ao Palmeiras tentar a classificação na Libertadores. Diante do Barcelona-EQU, o time precisa reverter a desvantagem da partida de ida (1 a 0), e Egídio considera que a torcida terá papel importante nesta tarefa. O lateral-esquerdo citou, inclusive, uma das músicas famosas puxadas pelo público para demonstrar o espírito do time.



— Eles têm que nos incentivar como eles têm feito, do começo ao fim. A força que vem de fora nos ajuda muito. É isso que a gente precisa do torcedor. Pode ter certeza que vamos jogar como o cântico deles, com alma e de coração — afirmou o lateral-esquerdo.



Desde o fim da última semana, os titulares do Verdão estão sendo preparados apenas para esta partida. Foram tirados do jogo contra o Atlético-PR, domingo, pelo Brasileiro, e assim treinaram desde o fim de semana. Durante quase dois dias, o grupo foi para Atibaia, pensar apenas no Barcelona.



— Pressão a gente tem a todo instante, estamos jogando em um time grande. O Palmeiras, e nós, estamos acostumados a jogar decisões. Estamos preparados da melhor forma possível. Fomos para Atibaia, concentramos muito, tivemos treinamento, conversas e reuniões voltadas para esse jogo. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo e sair com a classificação — acrescentou.



— Todos nós estamos à espera desse jogo. Sabemos que temos um time experiente, que sabe lidar com essa situação de ansiedade, de nervosismo, a gente consegue acalmar esses ânimos. Mas pode ter certeza que quando entrar ali dentro, vamos entrar a mil por hora. Dar nosso melhor para poder dar um espetáculo, pra gente depois comemorar da melhor forma possível — completou.



Para chegar às quartas de finais da Libertadores, o time de Cuca precisa vencer por dois gols de diferença. Caso devolva o 1 a 0, a decisão vai para os pênaltis. O Barcelona joga por um empate ou derrotas por um gol de diferença a partir de 2 a 1. O jogo começa às 21h45min.



*LANCEPRESS