Felipe Melo desperta interesse do Nacional-URU, diz jornal

Na mira

O Ovación, caderno de esportes do jornal uruguaio El País, noticiou neste fim de semana que o Nacional-URU tem interesse em Felipe Melo, volante afastado do elenco do Palmeiras.

De acordo com a publicação, o presidente do clube uruguaio, José Luis Rodríguez, entrou em contato com a diretoria do Verdão para se informar sobre as condições de um possível negócio. A expectativa de conseguir contratá-lo, no entanto, não seria grande.

A notícia chama a atenção principalmente porque Felipe Melo é detestado pela torcida do maior rival do Nacional, o Peñarol. Ele foi protagonista da batalha campal entre jogadores do Palmeiras e do clube aurinegro na Libertadores deste ano. Perseguido por diversos adversários, o volante atingiu Mier com um soco e acabou sendo suspenso pela Cobmebol por seis partidas, pena reduzida posteriormente pela metade.

Felipe Melo tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2019. O clube já avisou que não vai liberá-lo facilmente e segue à espera de propostas. O diretor de futebol Alexandre Mattos não quis entrar em detalhes sobre o tema neste domingo, mas avisou que "não tem nenhuma novidade".

Pares de Felipe Melo dizem que a ideia dele é permanecer no futebol brasileiro, tanto que sondagens do futebol turco já foram rechaçadas. Enquanto aguarda uma definição sobre seu futuro, ele treina na Academia de Futebol, mas sempre em horários alternativos.