Inscrito na Libertadores, Blanco projeta "jogo do ano" contra o Wilstermann 

Focado

Chegou a hora da verdade para o Atlético-MG. E o clima é, de fato, de decisão. Na próxima quarta-feira (9), às 21h45min, o Galo recebe o Jorge Wilstermann, pela volta das oitavas de final, após a derrota de 1 a 0 na partida de ida, no Mineirão. O volante Gustavo Blanco destacou a importância do duelo contra o time boliviano.



— O peso é muito grande. É o jogo do ano. Temos que estar tranquilos, mas sabendo da nossa responsabilidade. Temos que reanimar e buscar a classificação — disse Blanco, último inscrito para a Libertadores, e o único a falar com a imprensa no retorno da delegação após o duelo com o Grêmio em Porto Alegre. Na competição continental, o jovem substitui Danilo Barcelos, que foi emprestado à Ponte Preta.



Leia mais:

Milton Cruz é o novo técnico do Figueirense

Segundo rádio colombiana, Rueda está acertado com o Flamengo

Apodi promete colocar os dois lençóis em Jordi Alba em DVD



Gustavo Blanco, que veste a camisa 14, foi um pedido do treinador Rogério Micale. Com dois jogos pelo Galo, ele tem poucas chances de atuar na próxima quarta-feira. Ele sofreu uma tendinite no tornozelo esquerdo, na manhã do último domingo, em amistoso com o Atlético-AC, no Sul.



— Estou feliz com a oportunidade. Fisicamente tenho que ser reavaliado, mas vou tentar de tudo para jogar na quarta e ajudar o time — completou Blanco.



*LANCEPRESS