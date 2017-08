Lanús faz 1 a 0 no The Strongest e passa no sufoco às quartas de final da Libertadores

Classificação apertada

Mesmo tendo empatado no jogo de ida na Bolívia, a classificação do Lanús diante do The Strongest em duelo ocorrido no Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, foi com um tom absoluto de emoção. O jogo terminou 1 a 0 para os argentinos.

Se nos primeiros 10 minutos a partida esteve em um ritmo mais morno, bem diferente do que aparenta um duelo tão decisivo, no restante da primeira etapa os donos da casa trataram de acelerar na troca de passes e, cada vez mais, envolver a defesa boliviana.

Leia mais:

Godoy Cruz diz que Burian está liberado para enfrentar o Grêmio

Após ser acusado de demitir jogador por WhatsApp, Aguirre renova com o San Lorenzo por um ano

Torcida do Botafogo esgota ingressos para duelo com Nacional



Tanto é que, aos 12 e aos 13 minutos, o Lanús esteve bem próximo de inaugurar o marcador em Buenos Aires, mas o travessão e um impedimento bem marcado pela arbitragem em posição irregular do centroavante José Sand.

O nervosismo também não ajudava os argentinos que, mesmo com a vantagem de ter empatado por 1 a 1 no duelo de ida, parecia ansioso por aumentar a dianteira na eliminatória diante de um acuado e pouco inventivo The Strongest.

Logo no primeiro momento de maior perigo do tempo complementar, aos três minutos, novamente o clube Granate chegou cara a cara com Daniel Vaca, mas o arqueiro boliviano realizou uma defesa sensacional.

No entanto, após esse susto, o time da capital da Bolívia começou a acreditar um pouco mais no seu sistema ofensivo e, principalmente usando o lado direito da defesa argentina, começou a criar problemas para seu oponente.

Em um chute forte de fora da área dado por Raúl Castro que exigiu complicada defesa de Esteban Andrada, ficou claro que a partida havia mudado de figura e as ações haviam se equilibrado.

A partida entrava em um tom de tensão perigoso para ambos os lados no La Fortaleza quando, com 40 minutos, José Gomez encontrou de maneira precisa a infiltração de Nicolás Pasquini que, inteligentemente, só rolou para a finalização de Sand que abriu a contagem na Argentina.

Apesar dos esforços do Tigre em seguir vivo com pelo menos o tento que levaria o duelo as penalidades, o apito final do árbitro Andrés Cunha decretou a qualificação do time de Buenos Aires à próxima fase.

*LANCEPRESS