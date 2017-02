A volta de Georges St. Pierre

No Mundo das Lutas

O retorno do canadense Georges St. Pierre foi oficialmente anunciado por Dana White - Presidente do UFC - nessa sexta-feira.

O ex-campeão da divisão que engloba atletas com até 77kg estava negociando o seu retorno desde 2015.

Vale lembrar que GSP abandonou o octógono em dezembro de 2013 e o seu último compromisso ocorreu no UFC 167, dia 16 de novembro de 2013, ocasião em que venceu Johny Hendriks por decisão unânime, mantendo o seu reinado pela nona vez.

St. Pierre é considerado o maior meio-médio da história e deverá ter o seu combate anunciado nas próximas semanas.

Nos bastidores: muito se comenta uma superluta com Anderson Silva, em um peso combinado (80kg).