Em seu retorno ao octógono, o brasileiro Anderson Silva venceu o americano Derek Brunson, 33 anos, na disputa co-principal do UFC 208, realizado na madrugada deste domingo, em Nova York, nos Estados Unidos. A luta representou uma quebra no jejum de quatro anos sem vitórias do brasileiro, que superou o adversário por decisão unânime dos juízes. Confira a análise do combate:



