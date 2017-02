Ex-campeão do UFC anuncia aposentadoria

No Mundo das Lutas

O gigante Brock Lesnar notificou o UFC acerca de sua aposentadoria do MMA. Com 5 vitórias e 3 derrotas e uma luta sem resultado na organização, Lesnar teve o auge da carreira no UFC 91,em 2008, quando conquistou o título dos pesados ao nocautear o seu compatriota Randy Couture. O atleta segue no WWE (World Wrestling Entertainment), empresa americana de entretenimento, basicamente lutas, com enredo pré determinado.