José Aldo unifica Cinturão no Rio

No Mundo das Lutas

A cidade do Rio de Janeiro receberá a 212ª edição do UFC, dia 03 de junho, contando com a unificação do Cinturão dos penas como principal atração.

De um lado, José Aldo (Real Campeão) ostenta 26 vitórias e 2 derrotas, vindo de triunfo sobre Frankie Edgar no UFC 200, em julho.

Já Max Holloway (Campeão Interino) leva 17 vitórias e 3 derrotas, vindo da conquista do título interino ao nocautear Anthony Pettis no UFC 206, em dezembro. Análise: Aldo tem a velocidade nas mãos e a potência nas joelhadas para alcançar o nocaute.