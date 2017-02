Junior Cigano disputa Cinturão do UFC 211 

No Mundo das Lutas

O UFC 211 será realizado no dia 13 de maio, em Dallas (EUA). Na luta principal, o Campeão Stipe Miocic defenderá o seu título dos pesos pesados contra o catarinsense Junior Cigano dos Santos. De um lado, Miocic carrega 16 vitórias e 2 derrotas e vem de nocaute sobre Alistair Overeem em setembro, onde manteve o seu reinado pela primeira vez. No outro canto, Cigano tem 18 triunfos e 4 fracassos e tentará recuperar o Cinturão perdido no UFC 155, em 2012. No último combate, o brasileiro venceu Ben Rothwell, em abril. Projeção: as mãos rápidas e a ótima movimentação no octógono poderão garantir a vitória de Cigano por nocaute.



Foto: UFCDenmark / Instagram

