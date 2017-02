Os números de Georges St. Pierre

No Mundo das Lutas

A volta do maior meio-médio da história foi anunciada na última semana.

A novidade agora fica por conta da data do retorno, especulado para julho.

Tudo indica para uma superluta (em um peso combinado). Anderson Silva é o mais cotado.

Por ora, lembram-se os respeitáveis números do canadense:

Última luta: UFC 167, em novembro de 2013, onde manteve o seu reinado pela nona vez, ao superar Johny Hendriks por decisão dividida

Idade: 35 anos.

Cartel: 25 vitórias e 2 derrotas.

Vitórias: 12 por pontos, 8 por nocaute e 5 por finalização.

Defesa de títulos: 9

Curiosidade: 21 lutas no UFC.

Ponto forte: quedas e preparo físico.

Estratégia: administrar a luta e levar para a decisão dos jurados.