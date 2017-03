A divisão mais disputada do MMA

No Mundo das Lutas

Atualmente, divisão dos pesos pesados é a mais concorrida do UFC - e do MMA. Aliás, o campeão é Stipe Miocic que defenderá o seu Cinturão no UFC 211, dia 13 de maio, ocasião em que enfrentará Junior Cigano. Ainda, a categoria conta com talentos do calibre de: Fabricio Werdum, Cain Velasquez, Alistair Overeem e Mark Hunt. A constante troca de campeão é a maior demonstração do tremendo equilíbrio na divisão em engloba os mais pesados da organização.

