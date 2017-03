Anderson Silva encara algoz de Belfort

No Mundo das Lutas

Anderson Silva irá encarar Kelvin Gastelum na segunda luta mais importante do UFC 212, dia 03 de junho, no Rio de Janeiro. O brasileiro de quase 42 anos e maior nome do UFC vem de triunfo sobre Derek Brunson, em fevereiro. Já Kelvin é a nova sensação do peso médio, vindo de um fulminante nocaute sobre Vitor Belfort, no início do mês.

Opinião: o risco é todo do Spider que é a zebra no duelo, pois irá enfrentar um atleta mais rápido, 17 anos mais jovem, em plena ascensão no MMA e que atravessa a melhor fase da carreira

Leia mais:

O perigoso corte de peso no MMA

Amanda nunes irá reinar no peso galo