Anderson Silva poderá ter recorde igualado

No Mundo das Lutas

O Brasileiro Wilson Reis desafiará o Cinturão de Demetrious Johnson, campeão da divisão do peso mosca (até 57kg). O duelo será a principal atração do UFC on Fox 24, dia 15 de abril, Kansas City, Missouri (EUA). Se vencer, Johnson irá igualar o recorde de Anderson Silva em números de defesas de Cinturão de categoria no UFC: 10.

Opinião: apesar de Wilson Reis ser, atualmente, o único capaz de fazer frente ao campeão, a vantagem e o favotirismo são de Johnson, atleta completo, com uma espetacular velocidade e movimentação dentro do octógono.

Leia Mais:

As 2 armas para St. Pierre Vencer Bisping

Primeira encarada é tensa entre GSP e Bisping