Belfort tem luta decisiva em Fortaleza

O UFC Fight Night 106 será realizado neste sábado, em Fortaleza. O evento está programado para iniciar por volta das 21hs (Brasília).

Responsabilidade de Belfort

Vitor Belfort será a principal atração da edição, onde duelará com Kelvin Gastelum pela categoria dos médios, atualmente dominada por Michael Bisping.

Projeção: o talentoso Gastelum é o favorito. O veterano Belfort contará com o fator local como maior aliado para afastar a condição de zebra no duelo.

Talento de Shogun

Mauricio Shogun Rua - ex-campeão dos meio-pesados do UFC e ex-campeão do Pride GP 2005– medirá forças com Giant Vallente, buscando a terceira vitória consecutiva. Um triunfo recolocará o brasileiro no caminho do Cinturão da divisão que engloba atletas com até 93kg.

Projeção: O preparo físico será o fator determinante para o triunfo do favorito Shogun. Poderá vencer tanto por nocaute como por finalização.

O melhor combate

Pela divisão dos leves, Edson Barboza representará o Brasil em um espetacular confronto contra Beneil Dariush, no embate que promete ser um dos melhores do evento.

Projeção: Edson Barboza terá a potência dos chutes para tentar impor o seu melhor Muay Thai. Se a luta passar do primeiro round, a vantagem será de Beneil.

