McGregor lutará Boxe contra Mayweather

Conor McGregor está confiante que irá mesmo lutar contra o campeão de boxe Floyd Mayweather. Na noite dessa sexta-feira, aqui em Nova York, o irlandês acompanhou o seu compatriota e boxeador Michael Conlan, em um evento na Madison Square Garden. Após o triunfo de Michael, McGregor afirmou a jornalistas presentes que o combate contra Mayweather está perto de ser anunciado oficialmente.

Opinião: seria um embate histórico e com audiência recorde, mas, nas regras do boxe, as chances do campeão dos leves do UFC são remotas. A tendência é que Mayweather vença facilmente.

