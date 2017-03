O perigoso corte de peso no MMA

No Mundo das Lutas

Dana White - Presidente do UFC - poderá mudar as regras da pesagem dos eventos

Dana White - Presidente do UFC - poderá mudar as regras da pesagem dos eventos Foto: UFC / Divulgação

A pesagem no UFC precisa ser modificada. O corte repentino de peso é uma verdadeira agressão, causando notórios riscos à saúde do atleta. O correto seria a pesagem ser realizada algumas horas antes de cada duelo.



Atualmente, os lutadores pisam na balança 24 ou 36 horas antes do início de cada edição. Ora, a perda de muitos quilos, em pouco espaço de tempo, não só prejudica o corpo do profissional, mas também pode ocasionar o cancelamento de combates. A regra tem de mudar.