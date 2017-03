Ranking Geral conta com 2 brasileiros

No Mundo das Lutas

O UFC atualizou o seu Ranking Geral (engloba todos os atletas de todas as categorias de peso). O critério é o desempenho do lutador ao longo dos eventos e é o mais importante do MMA. O Brasil só conta com José Aldo e Amanda Nunes.

Confira o Ranking completo dos 15 melhores do UFC (levando-se todas as categorias de peso):

1 - Demetrious Johnson (campeão peso mosca) 2 - Conor McGregor (campeão leves) 3- Daniel Cormier (campeão meio-pesados) 4- Jose Aldo (campeão penas) 5- Cody Garbrandt (campeão galos) 6- Stipe Miocic (campeão pesados) 7- Joanna Jedrzejczyk (campeã palha) 8- Tyron Woodley (campeão meio-médios) 9 - Dominick Cruz 10- Michael Bisping (campeão médios) 11- Amanda Nunes (campeã galos) 12- Max Holloway (campeão interino penas) 13- TJ Dillashaw 14- Khabib Nurmagomedov 15- Yoel Romero

