Saiba como acompanhar o UFC Fortaleza que terá Belfort, Shogun e Bethe Correia

O UFC retorna ao Brasil neste sábado, em Fortaleza. Na luta principal, Vitor Belfort encara Kelvin Gastelum. Contra o brasileiro, estão a má fase (ele vem de três derrotas) e a idade em relação ao seu adversário: 40 anos para 25 de seu oponente. O cardápio de lutas segue atrativo com Maurício Shogun x Gian Villante pelo peso meio-pesado e Bethe Correia x Marion Reneau, nos galos.

Zero Hora acompanha o evento em tempo real com Caju Freitas. Além disso, o Canal Combate em sistema pay-per-view anuncia transmissão a partir das 20h45min.



UFC Fortaleza



Card preliminar, a partir de 21h:

Peso-leve: Francisco Massaranduba x Kevin Lee

Peso-meio-médio: Serginho Moraes x Davi Ramos

Peso-galo: Rani Yahya x Joe Soto

Peso-leve: Michel Trator x Josh Burkman

Peso-pena: Rony Jason x Jeremy Kennedy

Peso-médio: Garreth McLellan x Paulo Borrachinha

Card principal, a partir da meia-noite:

Peso-médio: Vitor Belfort x Kelvin Gastelum

Peso-meio-pesado: Maurício Shogun x Gian Villante

Peso-leve: Edson Barboza x Beneil Dariush

Peso-mosca: Jussier Formiga x Ray Borg

Peso-galo: Bethe Correia x Marion Reneau

Peso-meio-médio: Alex Cowboy x Tim Means



