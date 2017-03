St. Pierre pode adiar retorno ao UFC

No Mundo das Lutas

O UFC conta com a disputa do Cinturão do peso médio (até 84kg) entre o campeão Michael Bisping e o desafiante Georges St. Pierre como principal atração para a sua tradicional edição em Julho, em Las Vegas (EUA). O duelo garantiria o sucesso da edição e uma farta venda de PPV.

Entretanto, GSP precisaria de mais alguns meses para o ideal preparo para a sua volta ao octógono. A organização está confiante de que irá convencer o canadense para a realização do combate na metade do ano. Aposentado desde dezembro de 2013, St. Pierre é um dos maiores nomes da história do MMA e o seu retorno é um dos mais esperados dos últimos anos.

Leia mais:

