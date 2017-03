St. Pierre vai vencer Michael Bisping

No Mundo das Lutas

A disputa do Cinturão do peso médio entre o campeão Michael Bisping e o desafiante Georges St. Pierre deverá ocorrem em julho, em Las Vegas (EUA).

Segundo o site de apostas Bestfightodds, St. Pierre é o favorito e está (- 170), ou seja, o apostador que acreditar no canadense terá de desembolsar 170 dólares e, no caso de vitória, receberá 100 dólares e mais os 170 dólares apostados. Já Bisping está (+ 140), ou seja, o apostador que acreditar no atual campeão dos médios irá faturar quase 3 vezes o valor apostado, em caso de vitória.

